Salut preveu vacunar amb una tercera dosi les persones més grans que no visquin en residències les properes setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va indicar que s’està discutint a la Ponència de Vacunes i va afirmar que administrar la dosi addicional en els majors de 90 anys «segurament serà una actuació de les properes setmanes». A partir d’aquí, s’aniria baixant a les següents franges de gent gran. El doctor Julià Blanco, investigador de l’IrsiCaixa al Campus Can Ruti i que va acompanyar Cabezas en la roda de premsa, va dir que el «següent pas» de la tercera dosi serà administrar-la en els més grans de 65 anys, si bé va deixar clar que hi ha consens científic que no és necessària en la població general.

La setmana passada es va començar a vacunar de la covid-19 amb la tercera dosi les persones que viuen en residències. Blanco va exposar que hi ha un consens científic «bastant gran que probablement les persones majors de 65 anys necessitaran una tercera dosi» i va recordar que fa uns dies l’agència reguladora de medicaments dels Estats Units (FDA) es va mostrar favorable a aquesta mesura. Blanco va assenyalar que és un tema que s’ha de discutir i cal analitzar bé les dades, però va donar per segur que vacunar les persones grans serà el proper pas de la tercera dosi.

En les persones grans, el sistema immunitari també envelleix i alguns estudis han trobat una resposta més baixa d’anticossos. També s’observen hospitalitzacions per covid-19 d’aquest col·lectiu associades a la fragilitat. Aquests són els principals motius que justifiquen l’administració d’una dosi addicional per completar la pauta de vacunació, ha explicat Blanco.

Un altre col·lectiu és el de les persones immunodeprimides. Segons diferents estudis, la protecció d’aquestes persones amb les dues dosis és més baixa que en la població general; sobretot entre les que han estat trasplantades i per això aquest és un dels primers grups que està rebent la tercera dosi. El doctor Blanco va explicar que, de la mateixa manera, hi ha consens científic que ara com ara no és necessari vacunar amb la tercera dosi la població general i que l’FDA també va votar en aquest sentit.