El tuiter Luis Pérez, conegut com Alvise Pérez a les xarxes socials, va admetre ahir davant el jutge que va publicar la falsa PCR positiva de l’exministre de Sanitat i líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, sense comprovar-ne la veracitat, però va adduir que ell no va ser el primer que la va difondre.

Segons van informar fonts jurídiques, el tuiter va declarar al matí com a investigat davant el titular del jutjat d’instrucció número 33 de Barcelona, arran de la denúncia que la Fiscalia va presentar contra ell per difondre la PCR manipulada d’Illa, coincidint amb un debat televisiu de les últimes eleccions catalanes, en què el socialista era candidat a la presidència de la Generalitat.

En la seva denúncia, el ministeri públic acusa Pérez dels delictes de falsedat en document oficial i injúries per publicar la falsa PCR atribuïda a Illa, amb data de 6 de febrer i capçalera de la clínica QuirónSalud, que en la seva opinió va ser «íntegrament» confeccionada pel mateix internauta.

Pérez, que va declarar des d’un jutjat de Madrid per videoconferència, va negar les acusacions de la Fiscalia però va reconèixer que abans de publicar la PCR falsificada no va fer cap gestió per comprovar la veracitat del document.