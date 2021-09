El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admès que la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a l'aeroport de l'Alguer "no ajuda gens" al procés de resolució del conflicte polític i ha anunciat que avui mateix viatjarà a Sardenya per fer-li costat. En una compareixença acompanyat del Govern en ple després d'una reunió extraordinària de l'executiu català, Aragonès ha exigit que es posi en llibertat l'expresident i que es retirin les ordres de detenció. Segons Aragonès, l'estat espanyol "ha enganyat" el tribunal europeu i s'ha demostrat que el sistema judicial espanyol és "anacrònic" i "només busca venjança". El president també ha llançat un missatge intern, demanant "enfortir aliances" i treballar "més units".

"Llibertat president Puigdemont i llibertat per tots els presos polítics". Amb aquest lema el president Aragonès ha començat la seva compareixença després de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont a l'Alguer. El cap de l'executiu català ha qualificat la situació de "gravíssima" i ha lamentat que la "repressió" de l'estat espanyol no s'aturi.

"L'estat espanyol ha enganyat el tribunal europeu i incompleix el dret de la Unió Europea. La credibilitat del sistema judicial espanyol estava tocada i ara es demostra que és un sistema totalment anacrònic que busca només venjança", ha afirmat.

En aquest sentit, ha reclamat que s'acabi la "persecució política" i s'ha compromès a no descansar fins a posar fi a totes les causes obertes i fer tornar els exiliats.

Segons Aragonès, la repressió només acabarà amb amnistia i autodeterminació i ha considerat "evident" que els fets de les últimes hores "no ajuden gens al procés de resolució del conflicte i no contribueixen a generar condicions que afavoreixin la confiança entre les parts". Així ho ha expressat en un context de represa de la taula del diàleg entre governs de la setmana passada, amb l'absència de JxCat.

El primer pas, segons ha defensat el president, és que s'acabi amb la repressió i, per això, ha reclamat que es retirin les ordres de detenció contra Puigdemont i el conjunt de "represaliats".

Aragonès també ha llançat un missatge en clau interna tot assegurant que el que s'està vivint avui obliga a treballar "més cohesionats i més units davant tothom i a tot arreu". I en aquest context, ha apostat per "enfortir aliances entre institucions i ciutadania" i recuperar iniciatives.

En resposta a preguntes dels periodistes, Aragonès ha explicat que el seu equip i el del president Pedro Sánchez han estat en contacte i que, per la seva part, ha reiterat la necessitat d'avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació com a forma de resoldre el conflicte polític.

Preguntat per si l'exigència de retirar les ordres de detenció és una condició per a la taula de diàleg, el president no ha volgut contestar i s'ha limitat a dir que no vol entrar a "especular sobre el futur". Segons ha afegit, el que avui és important és reclamar la posada en llibertat de Puigdemont. Ha admès que "sempre es poden trobar obstacles" però ha dit que cal conjurar-se per "superar-los".