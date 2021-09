Brussel·les proposa crear un carregador universal per a mòbils i dispositius electrònics. La Comissió Europea va plantejar ahir convertir l’USB-C en «el port estàndard de tots els telèfons intel·ligents, tauletes, càmeres, auriculars, altaveus portàtils i consoles de videojocs de mà». A més, l’executiu vol separar la venda de carregadors de la de dispositius electrònics. «Això millorarà la comoditat dels consumidors i reduirà l’impacte ambiental associat a la producció i eliminació de carregadors», va defensar la CE en un comunicat. Segons càlculs de Brussel·les, els consumidors europeus es podrien estalviar uns 250 milions d’euros a l’any en «carregadors innecessaris».

L’USB-C és un dels tipus de carregador més comuns, com per exemple el que utilitzen els smartphones. En canvi, Apple fa servir un model diferent. El Parlament Europeu reclama des del 2014 que s’unifiquin els carregadors, però la CE havia optat per intentar incentivar les companyies a fer aquest pas sense l’obligació legal. L’Eurocambra celebra que els darrers 10 anys s’ha aconseguit que hi hagi uns tres tipus de formats, una millora en comparació dels més de 30 hi havia abans. Tanmateix, la cambra continua exigint un model únic i ara l’executiu europeu finalment ha posat sobre la taula una proposta legislativa.