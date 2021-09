Pablo Casado celebrarà la setmana que ve una convenció nacional itinerant per tot Espanya, que es tancarà a València el cap de setmana. El líder del PP va demanar al febrer als seus que s’activessin per «actualitzar» el suport ideològic del partit i en aquests mesos s’han fet més de 50 taules de debat amb 400 convidats. Són dades de la direcció de la formació, ja que la majoria de col·loquis no han estat públics. L’objectiu de Casado era «eixamplar el PP a la seva esquerra i dreta al voltant d’un projecte centrat en «el que Espanya necessita», encara que, per la llista de convidats coneguda fins ara, l’exploració per l’esquerra ha avançat poc. Fonts del PP van informar ahir del cartell i Casado ha naufragat amb algunes invitacions. No ha convençut ni intel·lectuals de renom (va sondejar Steven Pinker i Anne Applebaum) ni mandataris internacionals en actiu. Al llarg de la setmana, una desena d’exlíders europeus acompanyaran els conservadors: l’exsecretari general de l’OTAN i exprimer ministre de Dinamarca Anders Fogh Rasmussen; l’exprimer ministre de Polònia i del Consell Europeu Donald Tusk; l’expresident de la Comissió Europea i exprimer ministre de Portugal José Manuel Durao Barroso; l’expresident del Parlament Europeu Antonio Tajani, entre d’altres.