A la Catalunya Central hi ha actualment quatre centres residencials (de 96, és a dir, el 4,1%) amb algun cas de positiu de covid-19. D’aquestes, només una està identificada amb color vermell, això és, amb casos actius, aparició de nous casos i brot en investigació. Les altres tres estan en taronja, que significa que presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència. Això vol dir que a l’àrea central n’hi ha 92 (el 95,8%) en color verd, això és sense cap cas de covid-19. Com a referència, al principi d’agost en aquesta àrea hi havia 26 residències amb algun cas positiu de covid, sis de les quals van estar catalogades com a vermelles.

Al conjunt de Catalunya un total de 31 centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 22 centres de gent gran; 2 centres per a persones amb discapacitat; 2 centres de salut mental i 5 centres d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. A data de 22 de setembre, del total de 1.022 residències de gent gran hi ha 15 centres (l’1,47%) que estan en color vermell, mentre que 39 (el 3,82%), es classifiquen amb color taronja i 968 centres (el 94,72%) es troben en color verd.

Hi ha 104 residents que són casos confirmats de covid (el 0,2% del total), segons dades facilitades pels departaments de Drets Socials i Salut, que ha apuntat que la gran majoria són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus de coronavirus.

Segons els mateixos departaments, al llarg de la darrera setmana (del 12 al 18 de setembre), hi ha hagut 15 defuncions de residents per covid-19, mentre que hi ha hagut 38 persones residents ingressades a l’hospital de mitjana cada dia. Pel que fa als i les professionals, 79 han donat positiu (0,2% del total) els últims 14 dies; no n’hi ha cap d’hospitalitzat. Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran, entre les persones usuàries hi ha 88 casos actius (0,2% dels residents) en 22 residències i 60 professionals afectats (0,2% del total). Als centres per a persones amb discapacitat, hi ha 2 casos actius entre els residents en 2 residències i 18 professionals (0,2% respecte al total). Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental, hi ha 8 casos actius de residents en 2 centres.

Vacunacions i cribratges

El 96,9% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,2% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors i treballadores, el 91,7% ha rebut la primera dosi i el 91%, la pauta completa. La darrera setmana, del 12 al 18 de setembre, s’han fet 5.373 proves PCR i 623 tests d’antígens a les persones que viuen a les residències de Catalunya. Un 2,31% de les proves fetes han resultat positives.