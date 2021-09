El Comitè Científic que estudia l’emergència del volcà de la Palma va informar ahir de les últimes novetats del fenomen eruptiu. Segons va explicar María José Blanco, directora de l’Institut Geològic Nacional a Canàries, l’erupció segueix el seu curs, amb una velocitat estable en les deformacions i una sismicitat de baix nivell, i preocupa la gran quantitat de cendres que està emetent el volcà des de la nit de dimecres. En el costat positiu, gràcies a l’acció dels vents alisis no s’espera que es produeixi pluja àcida.

En la tarda i nit del dimecres es van registrar algunes de les fases més explosives de l’erupció. De les dues llengües de lava, la situada més al nord està detinguda mentre que l’altra té un avanç cada vegada més lent. La seva velocitat d’avanç era en la nit de dimecres de quatre metres per hora, de manera que els científics confirmen que avui tampoc arribarà la lava al mar. El front de lava té uns 500 metres i en alguns trams, una altura de 12 metres, mentre que la columna de gasos del volcà aconsegueix pics màxims de 4.500 metres d’altitud. El volcà ha emès uns 26 milions de metres cúbics de lava, i no es descarta que apareguin noves centres emissors o boques.

María José Blanco va reconèixer que a primera hora d’ahir l’acció del vent conjugada amb la producció de cendra va originar problemes en la navegació aèria -i va recomanar a la població dels municipis més afectats que es mantingui a casa o en cas de sortir, utilitzi la mascareta.

D’altra banda, els vents dirigiran els gasos del volcà cap al sud, en direcció a les illes d’El Hierro i de la Gomera, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). El seu portaveu, Rubén del Campo, va assenyalar que els gasos es veuen alterats per la pròpia calor de l’erupció volcànica i això provoca un corrent de vents permanent que es dirigeix des dels voltants cap a la zona de l’erupció, per sobre d’aquesta zona superficial i fins als 2.000 metres d’altitud. Les majors concentracions de gasos com el diòxid de sofre estan a les proximitats de la Palma i en altituds més elevades de les que habita la població. A uns 1.500 metres d’altitud les emissions es poden dispersar per la resta de les illes de l’arxipèlag.