El govern espanyol declararà zona catastròfica l'illa de La Palma al Consell de Ministres de dimarts que ve. En una compareixença aquest divendres, el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que treballa, conjuntament amb les autoritats locals, en un pla especial per reconstruir l'illa afectada per l'erupció volcànica. Es treballarà en el pla en una comissió mixta entre administracions i s'impulsaran mesures de caràcter immediat i també a futur. Les mesures consistiran a facilitar habitatges a aquelles persones que han perdut la residència habitual per la lava del volcà, ajudar que puguin adquirir els estris necessaris que hagin perdut, garantir el regadiu o reprendre el transport.

A banda, Sánchez ha anunciat que la pròxima conferència de presidents que s'ha de celebrar al desembre es farà a La Palma com a mostra de suport de l'Estat espanyol a l'illa.