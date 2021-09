El Govern revisarà el planejament urbanístic de 41 municipis del litoral amb criteris de sostenibilitat per reduir les noves construccions i combatre el model d’urbanitzacions aïllades.

El departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat va anunciar ahir aquesta iniciativa, que té com a objectiu «afavorir una ordenació sostenible de Catalunya, amb menys consum de sòl, pobles i ciutats més compactes i amb varietat d’usos, que afavoreixin la connectivitat».

En un comunicat, aquesta conselleria va assegurar que el Govern fixarà criteris d’integració paisatgística per als municipis afectats, situats entre Malgrat de Mar i Alcanar, que hauran de complir les noves edificacions aïllades que es construeixin a partir d’ara. A més, en 30 d’aquests municipis es revisaran 335 àmbits, amb capacitat per a 110.000 nous habitatges, i es decidirà si es mantenen com estan, es modifiquen alguns paràmetres o s’impedeix qualsevol edificació. Aquests 335 àmbits sumen 5.000 hectàrees de superfície.

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, va subratllar que es vol evitar un model d’urbanitzacions aïllades, amb les dificultats que suposa per fer-los arribar serveis, que consumeix molt terreny, té un fort impacte en el paisatge i va associat a un ús més intensiu del vehicle privat.