El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, va anunciar ahir que el grup ha registrat una proposició de llei perquè la cambra catalana aprovi de forma «extraordinària» i «urgent» una nova norma de l’audiovisual a Catalunya. En roda de premsa al Parlament, Batet va afirmar que davant «l’ofensiva» del govern espanyol per no blindar el català a l’esborrany de la llei espanyola, Junts pren la iniciativa per revertir la «regressió preocupant» de l’ús social del català. La proposició de llei que planteja Junts contempla mesures per promoure la producció audiovisual catalana tot garantint-ne una major oferta a les plataformes audiovisuals, com Netflix, HBO o Amazon Prime, on ara és «gairebé inexistent».

La proposta de JxCat atribueix noves competències al CAC per protegir ciutadans, menors i minories de continguts «perjudicials» que fomentin l’odi i la desinformació i també protegir la infància i l’adolescència impedint que les plataformes, les ràdios i les televisions emetin pornografia i violència gratuïta i de gènere.

Respecte a les mesures que obliguen les plataformes de vídeo sota demanda a una presència mínima de català al seu catàleg, Batet va recordar que hi ha estats europeus que ja posen mínims en defensa de les llengües pròpies. «Creiem que ho podem fer des del Parlament i demanarem el màxim possible», ha concretat. «Som ambiciosos en la defensa del català, no hi posarem límits», ha afirmat.

El president de JxCat a la cambra catalana va subratllar que cal potenciar el català en tots els sectors possibles per garantir-ne l’ús social i va considerar que els joves han de disposar de contingut en català a les plataformes de vídeo sota demanda. «No deixarem la defensa del català en mans del govern espanyol. No ens fiem del PSOE, sabem que sempre ens perjudiquen», va advertir. Tot i impulsar una llei pròpia al Parlament, Batet va assegurar que la negociació amb el govern espanyol per la modificació de l’esborrany de la llei estatal de l’audiovisual està «oberta».

El líder de la formació de Carles Puigdemont a la cambra va criticar que el Govern espanyol hagi anat «tard» en plantejar la llei i que s’hagi realitzat sense tenir en compte el Govern, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ni les productores audiovisuals catalanes. Batet va afegir que la voluntat del grup parlamentari és que la proposició de llei s’abordi «com més aviat millor» i es va posar a disposició dels grups per avançar-se a l’aprovació de la llei espanyola. Sobre el fet que Junts presenti la proposició de llei i no sigui el Govern qui plantegi un projecte de llei o bé un decret, Batet hi va restar importància i va dir que el treball ja estava avançat com a grup parlamentari l’anterior legislatura i que l’important no és qui ho presenti sinó que «tiri endavant».

En el redactat s’aposta perquè el CAC vetlli perquè les plataformes audiovisuals disposin als catàlegs d’un percentatge del 30% d’obres audiovisuals europees. D’aquestes es demana garantir que almenys el 50% de la reserva d’aquests serveis a l’audiència de Catalunya sigui en català o aranès.