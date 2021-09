Sabies que cada 32 segons es produeix un ciberatac en el món? La dada resulta esgarrifosa. Tant com les pèrdues ocasionades per aquestes maniobres ofensives digitals. Només entre 2020 i 2021 s'espera que el mal econòmic ascendeixi als 6.000 milions d'euros, segons assegura Montserrat Peidró, directora general d'una de les empreses proveïdores de solucions tecnològiques encaminades a atallar aquest problema.

Una xifra alarmant i gens menyspreable que apunta directament a dos grans grups. D'una banda, els que “ho fan per ètica i volen carregar-se el sistema i als grans del sistema” que, per a Peidró, atempten contra “la credibilitat de les democràcies i d'alguns partits i països”. I, d'altra banda, els que es mouen per diners. “Són màfies conegudes, amb noms i cognoms. Són consorcis. Està la màfia xinesa, la màfia americana, hi ha turcs, israelites… màfies de tota mena amb una manera d'operar molt determinada, que decideixen pel retorn de la inversió”. I, com a tal, “són negocis il·legals però negocis al cap i a la fi”.

En tot aquest entramat que afecta els sistemes d'informació, s'ha observat una evolució quant als objectius d'aquests atacs. “Primer van començar amb les grans empreses de l'Ibex” i després, després de la pandèmia, “hi ha hagut una transformació cap a la pime deixant al descobert tots els forats de seguretat del nostre teixit econòmic i social”. I és precisament en aquest sector on a més s'ha detectat que en la majoria dels casos “es deuen a un error humà. A algú que ha caigut en el parany”.

És aquí on entren en joc empreses proveïdores de solucions que cobreixen totes les etapes del procés. “Inclouen la conscienciació a nivell usuari fins a la prevenció d'atacs. Tenim fins i tot serveis que simulen atacs per a veure quins són els teus punts febles i poder fer un estudi en profunditat i saber quina seria l'arquitectura adequada per a tu, ja prevenint”. Perquè el crucial en aquests casos, més enllà de “posar pegats” on ja s'hagi donat ja el problema, és la conscienciació.

“Cal invertir en això. Saber quin tipus de coses podem rebre en la nostra safata d'entrada i com reaccionar a això. Què fer, què no fer. A qui cridar. Que no tocar. Aquesta conscienciació és importantíssima. Després ja vindran les eines”, assegura.

A més de la importància de la ciberseguretat, Montserrat Peidró explica, què és l'amnèsia digital, a què es deu la seva proliferació i com és possible combatre-la. Un problema lligat a la hiperconectivitat

#WomanBusiness, la gran aposta pel lideratge i el talent en clau femenina.

