El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va avisar ahir que «la democràcia està amenaçada», davant del ple de l’Assemblea General de Nacions Unides. Per això, va fer una crida a defensar-la «com a única alternativa davant de qualsevol deriva totalitària, excloent i intolerant».

«Sens dubte, la democràcia està amenaçada. Siguem-ne conscients. No és un do que se’ns hagi concedit, sinó una llarga i esforçada conquesta històrica que hem de cuidar i protegir», va proclamar en la seva intervenció a la seu de l’ONU a Nova York.

Per a Sánchez, la recent crisi a l’Afganistan, després de la sortida de les tropes dels Estats Units i l’arribada dels talibans al poder, és un clar exemple de com la democràcia està en risc. No obstant això, va afegir que «la lluita per la democràcia» no només remet a l’Afganistan, sinó que «afecta els cinc continents, i es lliura també als països més desenvolupats del món».

«És una lluita diària contra els qui volen imposar la desigualtat, i beneficiar uns quants; els qui busquen excloure o culpar les minories més vulnerables; els qui criden a odiar per raons d’origen, sexe o creença; els qui apel·len a murs i fronteres per impedir l’avanç de les idees d’igualtat i llibertat, de fraternitat», va dir.