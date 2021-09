El Tribunal Suprem ha inadmès una querella contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l’exministre de Justícia Juan Carlos Campo pels indults als líders independentistes. La sala penal ha rebutjat la denúncia del partit Derecha Liberal Española i descarta que la concessió de la mesura de gràcia sigui prevaricació. «S’ha exercit per qui és competent el dret de gràcia previst legalment, sense que per això es pugui afirmar la seva injustícia o arbitrarietat», diu en una interlocutòria, que apunta que «el mateix querellant reconeix la legitimitat del Govern per atorgar indults totals o parcials als condemnats per tribunals penals, i que s’han complert els tràmits del preceptiu informe del tribunal sentenciador i de fiscalia». «No s’ofereix per part del querellant el mínim anàlisi dels elements del tipus l’aplicació de la qual invoca», conclou la interlocutòria avançada ahir pel diario.es.