La vacunació ha empetitit la virulència del coronavirus a Catalunya, que ha aconseguit baixar dels 400 contagis diaris de covid, amb una mitjana de diagnòstics per PCR o test d’antígens que s’ha situat en 399 al dia l’última setmana, mentre que la mortalitat segueix baixant, encara que s’han registrat is morts diaris els últims 7 dies. Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 521 pacients hospitalitzats per covid, 32 menys que dimecres, dels quals 188 són a l’UCI, nou menys que la vigília, 124 d’intubats i 22 de connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria), una xifra de crítics que no es donava des de l’11 de juliol.

El nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia puja a 23.850, amb un mort notificat les 24 hores anteriors, mentre que els últims set dies hi ha hagut 42 defuncions per covid, una mitjana de 6 òbits diaris per la malaltia, xifra que baixa molt a poc a poc i que s’ha situat en un nivell de mortalitat similar al que es va registrar la setmana del 9 de juliol passat.