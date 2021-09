Les autoritats obliguen a evacuar tres nuclis de població propers al volcà Cumbre Vieja de La Palma després que s'hagi obert una nova boca eruptiva. Segons la informació actualitzada del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic de Canàries (Povelca) i l'Institut Volcanològic de Canàries (Involcan), s'ha produït una "intensificació del fenomen explosiu" que comportarà un "augment el material piroplàstic" i una "intensa emissió de cendra". Els nuclis on la població ha de deixar obligatòriament els seus domicilis són Tajuya, Tacande de Abajo i la part de Tacande de Arriba que encara no havia estat evacuada. Els residents en aquesta zona s'han traslladat al camp de futbol del Paso.

Així mateix, la direcció del Povelca avisa que es pot registrar l'arribada de "material volcànic d'alta temperatura més enllà de la ona establerta com a zona d'exclusió", acompanyat de vibracions i detonacions.

Precisament, aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que en el Consell de Ministres de dimarts que ve es declararà La Palma com a zona catastròfica i ha afirmat que treballa, conjuntament amb les autoritats locals, en un pla especial per reconstruir l'illa afectada per l'erupció volcànica.

Les mesures consistiran a facilitar habitatges a aquelles persones que han perdut la residència habitual per la lava del volcà, ajudar que puguin adquirir els estris necessaris que hagin perdut, garantir el regadiu o reprendre el transport.

A banda, Sánchez ha anunciat que la pròxima conferència de presidents que s'ha de celebrar al desembre es farà a La Palma com a mostra de suport de l'Estat espanyol a l'illa.