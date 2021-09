Agostino Angelo (conegut com Agostinangelo) Marras, és el defensor italià de Carles Puigdemont, qui el va assistir en la seva declaració davant el jutge de Sàsser després de la seva detenció divendres a la nit en arribar a l’illa de Sardenya.

Marras és un advocat especialitzat en Dret penal i un polític que va començar la seva carrera al desaparegut Partit Comunista italià (PCI). Amb el pas dels anys, es va anar acostant a posicions més centristes. Tant que, l’any passat, es va presentar a les eleccions per aconseguir el lloc de senador amb el suport d’Italia Viva, el partit de l’exprimer ministre Matteo Renzi.

Un dels seus treballs més coneguts va tenir lloc l’any passat. Marras va ser un dels advocats defensors del poderós cardenal Angelo Becciu, caigut en desgràcia i imputat en el judici més gran per corrupció, frau i malversació de fons en la història del Vaticà. El judici contra Becciu i altres empleats vaticans es va ajornar fins al mes que ve.

El papa Francesc va decidir ara fa un any obligar-lo a renunciar com a prefecte de la Congregació de les Causes dels Sants, un dels llocs de més rellevància a la cúria romana, així com també a les prerrogatives que li corresponen com a cardenal. Manté el títol però no podrà entrar a la Capella Sixtina si hi ha un cònclave per decidir nou Papa. I Becciu sonava com un dels cardenals amb possibilitats de substituir l’actual pontífex.