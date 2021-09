És gairebé com un final de ‘foto finish’: els partits polítics a Alemanya van esgatar ahir les últimes hores de campanya amb un ull posat a les enquestes electorals, les més renyides en dècades. La distància entre els socialdemòcrates de l’SPD, primers, i la unió conservadora de la CDU-CSU, segona, es mou en una forquilla d’entre 2 i 4 punts de diferència a les enquestes dels últims dies. Aquests seran els dos partits que lluitin per ocupar la cancelleria federal alemanya, ja descartats Els Verds, que quedaran tercers i lluny de poder lluitar per la victòria electoral.

El canal públic ZDF va auspiciar dijous a la nit l’últim debat electoral televisat. En aquesta ocasió, van participar els líders dels set partits que molt probablement estaran representats en el Bundestag: socialdemòcrates, democristians de la CDU i els seus germans socialcristians bavaresos de la CSU, Els Verds, els liberals del FDP i els postcomunistes de Die Linke.

Tots van aprofitar l’ocasió per intentar mobilitzar als indecisos, que algunes enquestes situen per sobre del 30% i el vot dels quals podria ser determinant en uns comicis tan ajustats com aquests, i també per a la formació del futur Govern de coalició, que serà –llevat de sorpresa– un tripartit. Els representants de les set formacions van esgotar els seus cartutxos sobre els temes que han marcat la campanya: gestió de la pandèmia, crisi climàtica, política fiscal, vivenda, seguretat i política exterior, entre altres assumptes.

Vaga climàtica

Un dels dubtes que ha d’aclarir la cita amb les urnes de diumenge vinent és què votaran els joves. Integrants de les noves generacions del país es queixen que la política alemanya està massa condicionada pels votants més grans de 50 anys, que són majoritaris en un país tan envellit. La crisi climàtica és un dels temes en els quals els més joves es veuen perjudicats.

«Els partits no fan prou», ha dit aquest divendres l’activista sueca Greta Thunberg a Berlín en una nova vaga climàtica organitzada pel moviment ‘Fridays for Future’. Aquesta nova aturada, en què participen sobretot joves i estudiants, no arriba per casualitat dos dies abans de les eleccions federals. Les noves generacions volen cridar l’atenció sobre un assumpte que no ha ocupat tant espai a la campanya electoral com prometia en un primer moment: l’escalfament global. La candidata verda a la cancelleria, Annalena Baerbock, ha participat aquest divendres en la concentració climàtica de la ciutat de Colònia.

Successió de Merkel

Alemanya s’enfronta a les últimes hores de l’‘era Merkel’. A partir de diumenge vinent, començaran les negociacions per formar el govern que succeeixi el quart i últim executiu federal liderat per la cancellera. Les negociacions es preveuen llargues i complicades a causa de la fragmentació parlamentària i a la incapacitat de cap partit d’acostar-se si vol a la marca del 30% dels vots.