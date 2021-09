El coordinador de JxCat del Bages, Toni Massegú, celebra que Carles Puigdemont hagi quedat en llibertat, com preveia Gonzalo Boye, advocat de l’expresident, i també diu que sembla que podrà tornar a Brussel·les. «Estem contents que pugui sortir de la presó. Sabem com actua l’Estat espanyol, i esperem que torni a fer el ridícul», afirma Massegú. Assegura que darrere de la detenció «hi ha una operació orquestrada, hi ha molts interrogants, perquè viatja per França i no passa res, i a Sardenya sí». Pensa que «hi deu tenir a veure Alfonso Dastis [ambaixador espanyol a Itàlia des del setembre del 2018 i ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya el 2017 amb el PP]». «Estem esperançats, que surti al carrer i pugui participar a l’Adifolk, [l’aplec internacional que se celebra a l’Alguer] en tots els actes que tenia previstos, i que com més aviat millor pugui tornar a Bèlgica per continuar la tasca parlamentària», afirma.