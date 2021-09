La Secció Tercera de l’Audiència de València ha revocat l’ordre de processament de l’actor porno Nacho Vidal per la mort d’un conegut fotògraf durant la celebració de l’anomenat «ritu del gripau». Ho fa per instar que es procedeixi a practicar una pericial per esbrinar més dades respecte a la substància DMT, coneguda com «la molècula de déu», i la seva incidència en la defunció en què se centra la causa.

Els fets van tenir lloc el 28 de juliol del 2019 en un habitatge d’Énguera propietat de Vidal. El març passat, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva va donar per conclosa la recerca i va dictar la incoació de procediment abreujat contra l’actor de cinema per a adults per un presumpte delicte d’homicidi imprudent. De la instrucció de la causa es desprenia que la víctima havia mort per una reacció adversa a les drogues d’abús després de participar en una «pràctica, ritu o experiència espiritual o mística» consistent a inhalar el fum de la combustió de les escates del conegut com «verí del gripau».