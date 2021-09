L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va sortir ahir a la tarda de la presó de màxima seguretat en què es trobava a l’illa de Sardenya, segons va decidir el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser. Puigdemont va ser detingut dijous en baixar d’un avió a l’aeroport de l’Alguer per una ordre del Tribunal Suprem espanyol. L’expresident català va sortir de la presó passades les 6 de la tarda hora catalana, acompanyat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i d’un grup d’independentistes de Sardenya que corejaven el seu nom i cridaven «independència» mentre cantaven cançons catalanes i onejaven banderes de Catalunya i sardes.

La jutgessa italiana Plinia Azzena va confirmar ahir la legitimitat de la detenció de Carles Puigdemont, però alhora va ordenar la seva «immediata posada en llibertat», en virtut que es va considerar que «la suspensió del procediment nacional comporta la suspensió d’execució d’aquest mandat» de detenció, segons la resolució de dues pàgines a la qual va tenir accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

Una de les motivacions donades per la jutgessa és que la detenció de l‘expresident danyaria «en forma greu el dret del detingut a viatjar lliurement per participar en les reunions en el Parlament Europeu», garantit per «una immunitat, encara intacta»

Per la seva banda, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va agrair en nom del Govern el suport de les autoritats de Sardenya i l’Alguer i va confirmar que l’expresident reprendrà la seva agenda a l’illa italiana un cop fora de la presó. Segons Alsina, les autoritats els han ajudat molt i han estat al seu costat «des del primer moment». Pel que fa a Borràs, va destacar que en aquests moments Puigdemont «és un home lliure en una Europa lliure». Alsina i Borràs van fer aquestes declaracions després d’acompanyar Puigdemont en la sortida de la presó.

Envoltat de periodistes, l’expresident va dir trobar-se «molt bé», va ironitzar sobre el fet d’haver sortit lliure -«Espanya no perd mai les oportunitats de fer el ridícul», va dir- i va afegir que la «decisió» del Tribunal General de la Unió Europea sobre la seva llibertat de moviments per territori europeu, en la seva condició d’eurodiputat, era «claríssima».

El seu advocat a Itàlia, Agostinangelo Marras, va afirmar que la jutgessa no havia demanar mesures cautelars contra l’expresident català i que tampoc li ha imposat restriccions de mobilitat, amb el que podrà viatjar on vulgui. «Aquesta era la primera fase, l’audiència per a la convalidació de la detenció i l’aplicació o no de mesures cautelars. Després la Cort haurà de decidir si hi ha les raons perquè el president Puigdemont sigui lliurat o no», va afegir. Una primera vista per analitzar la situació de l’expresident català s’ha fixat per al 4 d’octubre i Puigdemont hi acudirà, segons Marras L’advocat va assegurar que el jutge italià va preguntar a Puigdemont si té intenció d’anar a Espanya o no i «ell va dir que no».