El Departament de Salut ha declarat 13 hospitalitzats menys per la covid-19 les darreres hores (508) i 11 crítics menys ingressats a les UCI, que passen de 188 a 177. En paral·lel, s’han notificat 542 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 909.455. L’Rt es manté en 0,84 i el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 63 (-3). S’han notificat 21 morts les últimes hores i el global de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.871. El 2,35% de les proves que s’han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 82,74 a 78,68, mentre que a 7 dies baixa de 35,81 a 33,46.

El risc de rebrot era de 86 entre el 7 i el 13 de setembre i es queda a 63 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, continua en 0,84, per sota del valor de la setmana anterior (0,90). La incidència a 7 dies és de 33,46 entre el 14 i el 20 de setembre, per sota dels 45,22 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 78,68, per sota dels 100,29 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 14 i el 20 de setembre se n’han notificat 2.611, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 3.529.

En l’última setmana analitzada s’han fet 101.544 PCR i 37.409 tests d’antígens, dels quals el 2,35% ha donat positiu, inferior al valor de l’interval anterior (3,11%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 37,34 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 983.729 casos, dels quals 909.455 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat 21 les darreres hores, amb 23.871 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Entre el 14 i el 20 de setembre s’han declarat 45 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 71. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 573 persones. La setmana del 7 al 13 de setembre n’hi havia 711

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 34.915 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 24 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.696. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.220 persones, 12 més que en el darrer balanç.

Quant a la regió sanitària de la Catalunya Central, registra un total de 63.186 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 59 més. La xifra s’eleva a 68.577 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.428 persones en aquesta regió, dues més.

El risc de rebrot baixa 3 punts, fins a 115, per sota dels 175 de l’interval anterior. La taxa de reproducció puja dues centèsimes i se situa en 0,82, per sota de l’Rt de la setmana del 7 al 13 de setembre (1). La incidència a 7 dies és de 59 i el 4,05% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 43 pacients ingressats, dos més.

Pel que fa a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, hi ha acumulats des de l’inici de la pandèmia 8.604 casos confirmats per PCR/TA, dos més. En són 9.060 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 164 persones han mort per coronavirus des de l’inici de la pandèmia, cap més des de l’última actualització.

El risc de rebrot se situa en 37 punts, 9 menys que en la darrera actualització, i la velocitat de propagació baixa a 1,03, una dècima menys. Durant la setmana del 7 al 13 de setembre era de 0,91. La incidència a 7 dies és de 16. L’1,21% de les proves que es fan surten positives. Hi ha un pacient ingressat, com en l’anterior recompte.