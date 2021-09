La lava del volcà de la Palma ha cobert 190,7 hectàrees i ha destruït al seu pas 420 edificacions, així com 15,2 quilòmetres de carreteres, segons les dades actualitzades del sistema d’observació europeu Copernicus. Els últims càlculs del sistema suposen que en les darreres hores la lava ha ocupat 10,6 hectàrees més de terreny i ha destruït 30 edificacions.

Paral·lelament, els Bombers de Tenerife van alertar que el volcà va entrar en fase explosiva ahir a la tarda, fet pel qual el cos va decidir no actuar més durant el dia per evitar riscos. Així, els cossos de seguretat i emergències van ser evacuats per l’expulsió de piroclasts de grans dimensions i explosions. A més, es va obrir una nova boca eruptiva a la part del con que ja estava activa.

Per part seva, el Servei d’Emergències de les Canàries va rectificar l’ordre de confinament per a les poblacions de Tajuya, Tacande de Abajo i la part de Tacande de Arriba no evacuada i va ordenar l’evacuació obligatòria per als municipis.

Les cendres del volcà de Cumbre Vieja van arribar a l’illa de La Gomera, en forma fina, i als municipis de Valle Gran Rey i San Sebastián de la Gomera. Així, la columna eruptiva va arribar a una altura de sis quilòmetres sobre el nivell mar i es va constatat que la colada principal (la més antiga) avançava a una velocitat menor a 1 metre per hora, si bé va aparèixer una nova colada situada al flanc sud.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que «l’executiu ja està treballant en un pla de reconstrucció per a l’illa La Palma». Sánchez va anunciar que es crearà una comissió mixta amb els tres nivells d’Administració. Per part del Govern, seran Félix Bolaños i el delegat de Govern, va explicar, tot afegint que «aquest pla tindrà mesures immediates i també mesures de futur». «Dimarts el Consell de Ministres aprovarà que es qualifiqui l’illa com a zona catastròfica», va explicar, tot prometent ajudes a l’habitatge. A més, la propera Conferència de Presidents, al desembre, serà a La Palma.

En un altre ordre de coses, l’aerolínia Binter va cancel·lar temporalment els vols procedents o amb destinació a l’aeroport de La Palma davant l’evolució del núvol de cendres del volcà. La decisió de Binter se suma a la de l’aerolínia Iberia, que va cancel·lar el seu únic vol programat per a ahir. La companyia va informar en un comunicat que es va veure obligada a prendre aquesta decisió per causes de força major, ja que en la situació de la cendra en suspensió «ha empitjorat considerablement».