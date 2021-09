Alemanya celebra avui eleccions. Prop de 61 milions de ciutadans estan cridats a les urnes per escollir el que serà el primer Govern sense Angela Merkel en gairebé dues dècades. Ahir, els carrers de Berlín lluïen els tradicionals cartells electorals i les seus dels partits ultimaven els preparatius per a la contesa electoral.

L’atenció mediàtica se centra en les seus dels principals partits, especialment els conservadors de la CDU i els socialdemòcrates de l’SPD, que són els que es disputen a hores d’ara la victòria segons apunten les darreres enquestes. El focus també està en els Verds, que amb la tercera posició poden ser decisius en la formació de govern.

Els partits aprofitaven les últimes hores abans de les eleccions. Membres de les diferents formacions repartien pamflets i alguns obsequis, com per exemple roses en el cas de l’SPD, per intentar aconseguir algun vot dels que a hores d’ara encara no saben a qui votar. Segons les enquestes, el nombre de persones indecises és més elevat que mai.

La darrera enquesta, publicada pel Frankfurter Allgemeine Zeitung, dona als socialdemòcrates de l’SPD el 26% dels vots i el 25% als conservadors del CDU i el seu partit germà CSU.