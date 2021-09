El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afrontarà aquesta setmana vinent el seu primer Debat de Política General en el càrrec. Durant els darrers dies, ell i el seu equip han estat preparant la seva intervenció a consciència. I, segons asseguren fonts del Palau de la Generalitat, el president centrarà el seu discurs en defensar el diàleg i la negociació amb l'Estat com l'única via possible per a resoldre el conflicte polític i aconseguir un referèndum d'independència, en detallar alguns dels eixos del Pla de Govern i en fer balanç de la gestió del seu primer any i de la pandèmia de la covid-19.

El debat arribarà al Parlament dimarts, dies després de la detenció i alliberament de l'expresident Carles Puigdemont, que tant ha revoltat a l'independentisme. Per això –i per la seva aposta personal i de l'executiu-, gran part del seu missatge principal al discurs davant els diputats estarà centrar en refermar el diàleg amb l'Estat. Així, insistirà que una de les prioritats del seu Govern és i serà apostar per la via de la negociació per a resoldre el conflicte polític, i que aquesta solució passa per l’amnistia i per l'exercici de l’autodeterminació amb un referèndum. En aquest sentit, el president insistirà que decidir el futur a les urnes és l'única via real per a escoltar a tota la ciutadania, independentista i no independentista, apel·lant així "a tot el país sencer" i no només als sobiranistes.

L'altre gran punt del seu discurs serà el que inclourà el recentment aprovat i presentat Pla de Govern. Es detallaran mesures concretes incloses en el que ell ha vingut anomenant des de l'inici del seu mandat "les transformacions que ha d’afrontar el país: la democràtica, la verda, la feminista, la social". Aquí, Aragonès intentarà posar en valor que s’ha recuperat "la fortalesa institucional per liderar i impulsar els canvis que el país necessita, i sobretot la seva gent, per garantir drets i oportunitats".

El president aprofitarà el debat també per a fer balanç dels seus primers mesos de Govern i també de la gestió que s'ha fet de la pandèmia de la covid-19 i les seves conseqüències. En aquest sentit, Aragonès vol enfocar la qüestió entenent que Catalunya té molts reptes i que la situació és difícil en molts àmbits, però que cal afrontar-ho "amb fortalesa, conscients de les capacitats i potencialitats del país", segons fonts de la Presidència de la Generalitat.

Per últim, des del seu equip destaquen que el discurs serà "molt de Pere Aragonès" i reflectirà alguns dels mantres que ha vingut remarcant des que va ser investit president. "Serà un discurs molt dirigit a tota la ciutadania, amb la diversitat pròpia del país. I amb la voluntat de debatre amb la resta de partits", asseguren.