Els punts massius de vacunació, com el Palau Firal de Manresa, tanquen la setmana que ve i donen per finalitzada la campanya que tenia com a objectiu immunitzar la població. Des de CatSalut tenen clar que a la regió central encara queda un quart de la població que no ha rebut cap dosi, però no creuen que mantenint oberts els centres de vacunació puguin arribar als ciutadans que encara no s’han vacunat. Per aquest motiu hi haurà un canvi d’estratègia i a partir d’ara s’apostarà per dur a terme accions concretes de vacunació a llocs on faci falta.

En aquest sentit, fonts de CatSalut expliquen que si es detecta, per exemple, que en un centre universitari el percentatge de vacunats és baix, es durà una campanya en aquell espai concret. En els punts de vacunació s’havien arribat a subministrar unes 200 dosis per hora, però el ritme ha anat baixant i consideren que no hi ha haurà cap repunt de ciutadans disposats a vacunar-se. Per aquest motiu la setmana que ve serà la darrera.

A partir d’ara s’optarà per buscar les bosses de ciutadans que no estan immunitzats i fer actuacions específiques. Una estratègia diferent a la que se seguia fins ara, ja que els mateixos usuaris es desplaçaven als llocs habilitats per rebre el vaccí. Ara el personal sanitari serà el que es desplaçarà.

Un cop tanquin els centres de vacunació es recomana que les persones sense la pauta completa, o que encara no s’han pogut vacunar, s’adrecin al seu Centre d’Atenció Primària per demanar com rebre el vaccí.

Últims dies

Els que encara hagin de rebre una dosi, podran anar al Palau Firal de Manresa la setmana que ve. Dilluns, de 9 del matí a 8 del vespre, i dimarts i dimecres de 9 del matí a 2 del migdia.

A part, s’instal·laran dos punts de vacunació addicionals a la capital del Bages, un en el campus de la UManresa de dilluns a divendres al vestíbul de la planta baixa de l’edifici FUB1, i un altre al Carrefour dissabte d’11 del matí a les 3 de la tarda.

També s’atendrà a altres punts que en els darrers mesos han estat en marxa, com l’Hotel d’Entitats de Berga, on el personal sanitari vacunarà dimecres de 9 del matí a 2 del migdia. També a Igualada, on a l’Edifici de l’Escorxador encara se subministraran dosis dimecres i dijous a partir de les 8 del matí. A part, dimarts i dimecres també s’habilitaran com a punts de vacunació dos espais del campus universitari de la capital de l’Anoia.