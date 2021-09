El PSC es va tornar a conjurar ahir en la seva tradicional Festa de la Rosa a la Pineda de Gavà, després del parèntesi obligat per la pandèmia de la covid-19. La festa es va celebrar amb un aforament limitat a 500 afiliats amb mascareta i distància de seguretat i va servir per apuntalar l’estratègia socialista per mantenir el diàleg a Catalunya.

La detenció i posterior posada en llibertat sense mesures cautelars de l’expresident català Carles Puigdemont a Sardenya ha fet créixer l’ofensiva de Junts i la CUP contra el pragmatisme d’Esquerra, de manera que els socialistes van voler deixar clar que «ningú trencarà el diàleg a Catalunya». «Ningú està, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa, per sobre de la llei», va afirmar el secretari d’Organització i líder de les files al Parlament, Salvador Illa.

La d’ahir va ser la primera Festa de la Rosa de la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el càrrec, i l’última del titular de Cultura i Esports, Miquel Iceta, com a secretari general, ja que passarà el testimoni a Illa en un congrés extraordinari al desembre.

lla va exhibir la vara de l’oposició i es va regirar contra el Govern pels macrobotellots, el procesisme i l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat. El líder socialista va condemnar amb rotunditat els aldarulls als carrers de Barcelona i va reclamar «tot el pes de la llei per als que no saben respectar la convivència».