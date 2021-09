No només sor Lucía, la monja més mediàtica de Manresa, incentiva veïns de diferents barris i comunitats de la ciutat a posar-se la vacuna. Tot i l’hàbit, ella no ho sol fer en nom de Déu sinó de la solidaritat, i és que es dirigeix, a través de les seva accions altruistes, a persones de diverses confessions. En tot cas, hi ha locals de culte a Manresa de diferents religions on es difonen els beneficis de la vacuna entre els fidels.

«En la religió musulmana la curació és molt important, i aquest és un missatge que traslladem als fidels», explica el Noureddine El Bennadi, president de l’Associació Islàmica de Manresa. La vacunació ha estat un tema recurrent entre els feligresos que s’han apropat a la mesquita de la Séquia en els últims mesos, i el responsable de l’entitat aposta per deixar clar que vacunar-se és compatible amb les creences religioses. De fet, les dues entitats islàmiques han tingut un paper destacat per incentivar la comunitat musulmana a anar a algun punt de vacunació.

«Sobretot hem transmès aquest missatge després de la pregària del divendres, el dia que s’apropa més gent a la mesquita», afegeix El Bennadi. Però eludir l’oració no és excusa per no estar informat, ja que el president de l’associació assegura que també a vegades passa informació sobre la vacunació a Manresa a través de grups de WhatsApp per tal que ningú pugui dir que no sabia on podien subministrar-li una dosi. En tot cas, aquest representant de la comunitat islàmica a la capital del Bages assegura que la gran majoria dels que en formen part s’han vacunat i només hi ha una minoria que encara s’hi resisteix, sobretot joves. «Els que s’hi neguen bàsicament repliquen rumors que circulen sobre els efectes secundaris», afegeix.

I els que no tenen papers?

La campanya de vacunació ha volgut arribar a totes les persones que viuen al país, fins i tot als que no tenen encara el permís de residència. «Hi ha persones que tenen dubtes en no tenir la documentació, per això els diem que empadronar-se és fonamental», afirma El Bennadi. D’altra banda, sor Lucía explica que en la campanya de vacunació s’ha donat facilitats a tothom. «Coneixem gent que no té ni el permís de residència i CatSalut s’ha encarregat de lliurar-li una targeta provisional. A part, d’altres han aconseguit la targeta sanitària d’emergència a través de Creu Roja», destaca la monja del convent de Santa Clara.

També a l’Església ortodoxa, on hi van membres de la comunitat romanesa de Manresa, s’han encarregat de difondre que la vacuna és bona. «Tot i això, no és un problema per a nosaltres perquè la gran majoria s’ha posat la vacuna. De fet, només conec dues persones que han preferit no rebre cap dosi. Així que els romanesos es vacunen», indica la presidenta de l’Associació Cultural Romanesa de Manresa i el Bages, Gina Sonia Plopu. L’entitat i l’Església ortodoxa de la ciutat mantenen una estreta relació i per aquest motiu els creients que van a missa reben el missatge que vacunar-se és imprescindible. Tot i això, també envien missatges a través de Facebook a altres membres de la comunitat que no van a l’oració.

D’altra banda, el president de l’Associació de Colombians del Bages, Jorge Eliecer Pulido Álvarez, afirma que no només els seus compatriotes que viuen a Manresa es vacunen molt majoritàriament, fins al punt de creure que «al 85% ja se li han subministrat les dosis», sinó també tots els llatinoamericans que coneix de la ciutat. El representant dels colombians a Manresa és un feligrès habitual de l’Església evangèlica i ell té clar que tothom s’ha de vacunar, i també manté sovint un debat en el qual es barreja la vacuna i Déu.

«Jo professo amb un Déu que et dona anys de vida. Com penses, si no, que ell ens protegeix?», es pregunta el colombià.

Tot i això, Eliecer ha mantingut debats sobre la conveniència o no de subministrar-se la vacuna i, a més que molts parents vinculats amb la medicina li han parlat dels seus beneficis, té un germà pastor de l’església que viu en el seu país d’origen que ha decidit no immunitzar-se. «Sé d’altres religiosos de Colòmbia que tampoc s’han vacunat, i són persones més grans de 55 anys», afegeix. De les persones que coneix, la majoria de negacionistes són persones grans, però també hi ha joves que, amb esperit rebel, argumenten, «com si traguessin les explicacions d’un pati d’escola, que hi posen verí o ens volen esterilitzar».