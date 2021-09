Suïssa va aprovar ahir mitjançant un referèndum el matrimoni entre persones de mateix sexe, cosa que permetrà que aquestes parelles puguin adoptar fills o tenir accés a les tècniques de reproducció assistida en el cas de les dones. Un 64% dels suïssos que van votar en aquesta consulta es van pronunciar en favor d’aquesta iniciativa, que va ser plantejada pel govern després de vuit anys de debats polítics i parlamentaris sobre la necessitat de reconèixer a les parelles del mateix sexe drets i deures respecte les parelles heterosexuals.

Amb l’excepció del partit de dreta radical UDC, de certs grups religiosos i d’altres que defensaven que el matrimoni havia d’estar reservat a una parella formada per un home i una dona, la resta de formacions polítiques donaven suport a la iniciativa.

Suïssa es converteix així en el trentè país del món a acceptar aquesta figura matrimonial i surt així del petit grup de països d’Europa occidental que encara no han legalitzat el matrimoni homosexual, en el qual han quedat Itàlia, Grècia i Liechtenstein, encara que els tres compten amb figures legals de diferent tipus que reconeixen aquestes unions.

D’ara endavant, les parelles femenines casades també podran accedir a una donació d’esperma a Suïssa, on les donacions anònimes estan prohibides, per la qual cosa el nen podrà conèixer la identitat del donant en complir els 18 anys, encara que les dues dones seran reconegudes com a mares des del naixement.