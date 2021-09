Una de cada tres dones avortarà de manera voluntària almenys un cop a la vida a Catalunya, segons un estudi impulsat per l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Segons l'Estadística d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs del Ministeri de Sanitat, a l'Estat gairebé una de quatre dones hauran avortat un cop a la vida. Malgrat això, l'estudi 'L'accés a l'avortament voluntari a l'Estat espanyol: principal barreres' de l'organització posa de manifest l'"incompliment" per part de les institucions de les seves obligacions per protegir i fer efectiu el dret a la informació sobre l'avortament. També denuncien iniquitat territorial, l'objecció de consciència i les "agressions" de grups fonamentalistes.

L'Associació ha afirmat que a Catalunya es dona per fet que es pot avortar, però ha assegurat que encara es produeixen un gran nombre de vulneracions que provoquen violència institucional.

Pel que fa a la iniquitat territorial, ha assegurat que un mínim de 6.407 dones i persones gestants han de desplaçar-se cada any fora de la seva província, illa o fins i tot comunitat autònoma per accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs. A més, assegura que es limita l'oferta dels mètodes, s'imposa algun d'ells o s'ofereix informació incorrecta o esbiaixada.

L'informe assegura que més de 8.000 persones amb capacitat per gestar han patit assetjament a les portes de les clíniques acreditades, així com judicialitzant les defensores del dret a l'avortament. D'altra banda, ha recordat que el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel PP contra la llei de l'avortament "porta més de 10 anys guardat en un calaix" i suposa una "amenaça constant".