«Després de l’elecció, arriba l’elecció» és una expressió comunament utilitzada a Alemanya per indicar que un resultat sortit de les urnes deixa més preguntes que respostes. El que ha sorgit dels comicis federals de diumenge passat fa honor a la dita.

L’endemà de l’«era Merkel» deixa moltes incògnites sobre quins colors tindrà el pròxim Govern alemany i sobre els obstacles que hauran de superar les dures negociacions entre partits que el país té per endavant. L’aprofundiment de la fragmentació parlamentària i la incapacitat dels dos grans partits històrics (l’SPD i la CDU-CSU) de ni tan sols acostar-se al llindar del 30% dels vots compliquen l’escenari.

El resultat definitiu confirma les primeres projeccions de diumenge: els socialdemòcrates de l’SPD obtenen una victòria per la mínima (25,7%, cinc punts més que el 2017), la unió conservadora obté el seu pitjor resultat de la història (24,1%, amb una pèrdua de gairebé nou punts), Els Verds són tercers (14,8% i un augment de gairebé sis punts) i els liberal-conservadors de l’FDP, quarts, amb un lleuger avenç (11,5%).

Descartada la participació en una coalició de la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD, 10,3%) i dels postcomunistes de Die Linke (4,9%), el país s’enfronta a dues probables coalicions tripartides: la coalició semàfor (SPD, Verds i FDP) o la coalició Jamaica (CDU-CSU, Verds i FDP). La Gran Coalició de socialdemòcrates i conservadors, també matemàticament possible, és una fórmula tremendament desgastada durant els 16 anys de Merkel: la cancellera sortint n’ha governat 12 mitjançant la Gran Coalició. La formació del futur Govern federal passa així necessàriament per aconseguir el suport d’Els Verds i l’FDP, que ja han anunciat converses exploratòries. El candidat socialdemòcrata, Olaf Scholz, i el democristià, Armin Laschet, ja han manifestat la voluntat d’intentar-ho.

El missatge llançat per Scholz ahir no podria ser més clar: el candidat socialdemòcrata considera que el resultat de les urnes suposa un «evident mandat» per al seu partit, Els Verds i els liberals de l’FDP per formar una coalició. «Aquests tres partits haurien de liderar el pròxim Govern», va dir Scholz, després de recordar que aquestes tres formacions són les úniques que han aconseguit millorar els resultats del 2017. El líder socialdemòcrata pretén convertir-se en canceller sota un govern «social-ecologista-liberal».

Laschet, clarament incòmode en la roda de premsa d’ahir, va oferir un missatge menys triomfalista que el del seu rival: «Som segons i, per tant, no tenim dret a encapçalar un Govern», va dir el candidat democristià, el lideratge del qual és posat ja seriosament en dubte per alguns sectors del conservadorisme alemany. Algunes veus, com les joventuts del partit a Saxònia ja demanen obertament la seva dimissió.