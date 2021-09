El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dedicat gran part del discurs al seu primer debat de política general a parlar de la taula de diàleg i de la negociació amb l'Estat. Així, Aragonès ha tornat a cridar a "no desaprofitar l'oportunitat històrica" i "no posar traves" al procés. En aquest sentit, però, ha volgut avisar que calen "passos decisius també per part de l'Estat", i ha reclamat que acabi "amb la repressió" si realment vol dialogar. "És el primer pas per negociar és acabar amb la repressió", ha dit, condicionant així la taula de diàleg i avisant que sense això "serà molt difícil parlar de res". Al sobiranisme, a més, li ha demanat "unitat d'acció" i que "aparqui el tacticisme" per a reforçar la taula de diàleg.

Era el primer discurs davant un ple amb el debat de política general, i ja s'havia anunciat que el procés de diàleg i negociació amb l'Estat centraria part de la seva intervenció. I així ha estat. Aragonès ha volgut deixar clar, de manera reiterada, el seu independentisme. "Vull que siguem la darrera generació de catalans i catalanes que pateix la repressió, l’espoli i el menyspreu de l’Estat espanyol i treballaré com ningú perquè així sigui", ha dit, intentant evitar així que ningú dubti del seu sobiranisme i assegurant que un dels seus objectius és, sense dir si és en aquesta legislatura, "culminar el procés d'independència". I és que el president és conscient que la taula de diàleg que es disposava a defensar és vista per molts sobiranistes com un episodi que no porta a la independència. Aragonès, però, ha aprofitat per negar la major.

"Sé que avui només hi ha una estratègia guanyadora per aconseguir-ho, que és fer seure l’Estat espanyol i explorar la via de la negociació i, paral·lelament, continuar treballant per ser cada vegada més i ser més forts. Sumar, sumar i sumar més independentistes cada dia per ser realment imparables", ha sentenciat al seu discurs al Parlament. Per al president, "per a ser independents, es necessita el reconeixement internacional i justament és la comunitat internacional qui encoratja a iniciar aquest procés de negociació". Amb tot, no ha negat "l'escepticisme" que envolta la taula, sobretot des d'alguns sectors. "Lògic. Coneixem perfectament l’Estat espanyol. Coneixem la història i qui tenim al davant. No som ingenus. Ara bé, demano, també, aixecar la mirada i entendre que la situació és complexa, molt complexa, i l’estratègia a seguir també. No hi ha dreceres ni solucions màgiques", ha dit amb to ferm.

Aragonès, però, ha mostrat seguretat amb el camí iniciat amb el govern espanyol. "El tren de la negociació amb l’Estat està a punt d’arrencar de debò", ha arribat a dir. I és per això que demana a tot l'independentisme que s'impliqui, conscient que una part no se la sent del tot seva. Segons el president, ara "és el moment d’aparcar els tacticismes polítics i pujar al tren, d’acumular forces i de reforçar, des de dins i des de fora, la taula de negociació, els posicionaments de la delegació del Govern de la Generalitat, de la delegació de Catalunya". "No podem desaprofitar aquesta oportunitat històrica: és el moment de pensar en el país i en la seva gent", ha reiterat.

En aquest sentit, ha reclamat a "totes les parts" de la negociació "esperit constructiu, voluntat de diàleg i d’escolta i no posar traves al procés negociador". "Hem aconseguit un espai de negociació que té valor en si mateix i volem explorar totes les oportunitats que ens brindi per aconseguir el nostre objectiu final: l’assoliment de la República catalana", ha dit.

Però no només a l'independentisme s'hi ha adreçat. Aragonès ha estat dur en condicionar el diàleg amb l'Estat a que s'acabi tot allò que el sobiranisme identifica com a repressió. "És evident que actuacions com la de la setmana passada amb la detenció del president Puigdemont, el Tribunal de Cuentas o la persecució de la Fiscalia a Tamara Carrasco, no ajuden gens al procés de resolució del conflicte polític. No contribueixen a generar les condicions que afavoreixen la confiança entre les parts. El primer pas era i és que s’acabi la repressió i això és el que ha de passar. Perquè si no som capaços de generar les condicions es farà molt difícil seure a parlar i a negociar de res. De res", ha sentenciat.

Tot i la seguretat en els seus plantejaments, Aragonès també ha avisat que "el procés de negociació que s'ha reiniciat no serà senzill ni ràpid". "Aquest tipus de negociacions són molt complexes i requeriran perseverança, aprenentatge, unitat i molta força social. Tot allò que fem des de la delegació catalana hauria d’estar pensat per enfortir-ne la posició. El contrari és debilitar Catalunya en una de les situacions més complexes que hem d’afrontar", ha dit, posant el focus en una "unitat d'acció" sobiranista que veu com una fortalesa. I és que per al president, "no hi sobra ningú" a l'hora de la negociació. "En aquest procés, tenim més força de la que alguns voldrien i no renunciarem a utilitzar-la, treballarem incansablement per tenir resultats", ha conclòs, tot recordant que vol "establir les bases de l’Acord Nacional per a l’Amnistia i l’Autodeterminació com un acord de llarg recorregut que ha de reforçar la proposta catalana a la taula de negociació amb l’Estat".

Avís per la mirada internacional

Al seu discurs, Aragonès també ha volgut deixar clar que si la taula de diàleg no avança per l'immobilisme de l'Estat, tindrà una repercussió internacional que, segons ell, perjudicarà Espanya. Així, ha advertit que si "no s'ho pren seriosament o no és capaç de controlar els seus aparells i continua la persecució contra el moviment independentista, més raons acumulà l'independentisme de cara a la comunitat internacional, tant en termes polítics com en termes judicials i reputacionals de l’Estat". De la mateixa manera, Aragonès considera que si el govern espanyol "no aprofita aquest procés de negociació, pot acabar evidenciant a ulls d’aquells que se’l miren des de fora –i des de dins– que no hi ha cap voluntat de fer una proposta de solució política a Catalunya".

Per últim, i dins encara del capítol dedicat a la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya, el president ha dedicat temps a defensar el referèndum d'independència "com la proposta més inclusiva que hi ha". Tot i això, en cap moment s'ha compromès amb cap calendari concret ni ha detallat, com demana la CUP, que s'hagi de celebrar en aquesta legislatura. Per al president, el referèndum és "un procés democràtic, lliure, legítim, on tothom pot defensar la seva proposta en igualtat de condicions, i on tothom pot fer sentir la seva veu a través d’un referèndum que haurà de ser avalat també per la comunitat internacional". "Com ha fet i tornarà a fer Escòcia per afrontar un conflicte amb les mateixes característiques", ha afegit. A més, Aragonès ha considerat "evident" que el referèndum és l'opció política "més inclusiva". "Permet a totes les opcions tenir l’oportunitat de guanyar. Totes les opcions hem de tenir el dret a guanyar i totes hem d’acceptar el resultat. Perquè cap projecte de futur es pot basar en la imposició o la negació", ha conclòs.