Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el PSOE i el PSC van expressar ahir el seu compromís en defensa de la taula de diàleg, sense deixar que l’afectin les turbulències provocades per la detenció i posterior posada en llibertat de l’expresident Carles Puigdemont.

Les gairebé 24 hores que Puigdemont va estar detingut en una presó de l’illa de Sardenya, entre dijous i divendres, van situar en un terreny incert una taula de diàleg en la qual no participa JxCat perquè Aragonès segueix sense acceptar els noms aliens al Govern que ha proposat per formar-ne part. Dissabte, en la seva primera roda de premsa després de ser posat en llibertat, Puigdemont va elevar el to contra el govern central, al qual va acusar d’estar darrere de la seva detenció per seguir excloent JxCat de la taula i poder així interlocutar «només amb els que li donen suport parlamentari», en al·lusió a ERC.

Mentre Puigdemont volava ahir de retorn a Brussel·les per reprendre la seva activitat com a eurodiputat, Aragonès es desmarcava de les seves paraules, evitava culpar el govern de Pedro Sánchez de la detenció de dijous i redoblava la seva aposta per la taula de diàleg. Aragonès, en declaracions a La 2, es va negar a «especular» sobre si el govern central sabia o no que Puigdemont anava a ser detingut, encara que no li «consta» que a la Moncloa estiguessin al corrent de l’operació. A qui sí va apuntar com a responsable de la «repressió» és a la «cúpula judicial» espanyola, que «segueix fent pressió» perquè el conflicte català «solament es gestioni per la via penal», i no en una taula de diàleg polític. Aragonès va reivindicar «més que mai» la via del diàleg, convençut que el conflicte s’acabarà resolent de forma negociada: «Quan obrim la via política, l’hem de defensar».

També els socialistes van reivindicar la vigència de la taula, que «segueix en marxa», segons la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra. «La taula de diàleg segueix en marxa i l’important és arribar a acords, que moltes vegades no serà senzill», va puntualitzar. Segons Lastra, «tant el govern d’Espanya com el de la Generalitat són conscients que la taula de diàleg és una finestra d’oportunitats per al futur, per a la recuperació justa». En la mateixa línia, la portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, va afirmar que «el diàleg està vigent i és més necessari que mai», ja que «l’única via per resoldre qualsevol conflicte és el diàleg».

En canvi, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va dir que la detenció de Puigdemont posa en qüestió que la taula de diàleg serveixi per «encarrilar el conflicte polític»: «Tothom ha vist que és fals», va dir. Segons Artadi, està sent «una taula entre socis parlamentaris a Madrid», en referència al PSOE i ERC, als que va acusar de no voler-hi Junts perquè «incomoda».