ERC ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició de llei que planteja que sigui legal fumar marihuana als espais on es pot consumir tabac. La norma regula el cultiu, transport, consum, comercialització i ús terapèutic del cànnabis amb l'objectiu de "reduir el seu consum, no promoure'l" i "acabar amb les màfies i el mercat il·legal". Segons ha explicat la diputada dels republicans Marta Rosique en roda de premsa aquest dimarts, l'objectiu de la iniciativa és "obrir el debat" sobre la qüestió i establir un marc legal a l'Estat que doni cobertura a la legislació sobre el tema que impulsi el Parlament.

El text dels republicans, que ha avançat Rac 1, s'ha treballat amb les associacions que van participar en l'elaboració de la llei catalana d'associacions cannàbiques de 2017, CATFAC i ConFac. La norma estableix que estaria prohibit consumir marihuana als mateixos llocs en què no es pot fumar tabac, és a dir, espais tancats com oficines, restaurants o discoteques. Tampoc estaria permès mentre es condueix, però sí que es podria en domicilis i espais a l'aire lliure.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha argumentat que "ignorar un problema no fa que deixi d'existir" i, per això, ha defensat regular el cànnabis amb l'objectiu d'acabar amb el "mercat negre". "No volem propiciar el consum" sinó "afrontar un problema". En el text, ERC defesa que cal "un marc regulador conseqüent amb la realitat".

La llei no permet el lliure comerç de la marihuana sinó que ho restringeix a la venda en farmàcia sota prescripció facultativa, a l'autocultiu i a la seva obtenció en clubs i associacions cannàbiques. En relació amb l'autocultiu, fixa un màxim de sis plantes a casa, amb una producció de 480 grams anuals. A les botigues especialitzades -'growshops'- només es podrien comercialitzar les llavors.

La iniciativa posa el focus en la prevenció de les addiccions i fixa un règim sancionador per a infraccions per incompliment de la norma.

UP i Més País també proposen regular-ho

Més País també ha presentat aquest dimarts una proposició de llei integral sobre el cànnabis que regula la compra i consum de marihuana. El portaveu de la formació, Íñigo Errejón, ha defensat la necessitat de regular-ho i de fer aflorar l'economia submergida. D'altra banda, Unides Podem va anunciar divendres una llei sobre el cànnabis que pretén registrar a l'octubre.

Rosique ha defensat que la millor fórmula hauria estat una proposició conjunta, que no s'ha pogut concretar, però ha esperat poder fer una proposta en comú "que impliqui consensuar" les diferents iniciatives "sempre que es mantingui l'objectiu de reduir el consum i acabar amb les màfies".