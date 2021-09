El Govern britànic va ajornar ahir la mobilització de l’Exèrcit per aturar la crisi del combustible, que ha deixat buits els dipòsits dels vehicles. El pla va ser dissenyat fa dos anys pel Ministeri de Defensa per si l’entrada en vigor del Brexit resultava caòtica i necessitava reforçar amb soldats els camions de transport de mercaderies. L’escassetat de gasolina i gasoil, especialment greu en els sortidors d’Anglaterra, es ve arrossegant des de fa dies i es va agreujar a l’inici de la setmana afectant en algunes zones el 90% de les gasolineres. L’actual emergència durarà encara diversos dies. El Govern ha suspès temporalment la Llei de Competència al sector perquè companyies rivals puguin col·laborar i donar prioritat en el subministrament allà on l’escassetat és més urgent. Grans firmes com Shell i BP podran intercanviar informació i fins i tot conductors. Certes gasolineres estan donant prioritat als dipòsits d’ambulàncies i treballadors de la sanitat.