L’esperança de vida a Espanya es va reduir de mitjana 1,41 anys el 2020 respecte del 2019 per la pandèmia de covid-19, segons ha estimat una recerca de científics del Centre Leverhulme de Ciències Demogràfiques de la Universitat d’Oxford (el Regne Unit).

Al treball, publicat ahir a la revista International Journal of Epidemiology, l’equip de recerca va reunir un conjunt de dades sobre la mortalitat en 29 països, que abastaven la major part d’Europa, els Estats Units i Xile, països on s’havien publicat registres oficials de defunció del 2020. Així, van descobrir que en 27 dels 29 països s’havia reduït l’esperança de vida el 2020.

L’estudi ha evidenciat que les dones de 15 països i els homes de 10 països tindrien una esperança de vida inferior en néixer el 2020 que el 2015, un any en què l’esperança de vida ja es va veure afectada negativament per una important temporada de grip.

En el cas concret d’Espanya, les dones són les principals afectades, amb 1,442 menys anys de vida esperats de mitjana, pels 1,383 menys en el cas dels homes respecte del 2019. El col·lectiu més afectat serà el de dones menors de 30 anys, que viuran fins a 1,53 anys menys de l’esperat. En el cas dels homes, els menors de 30 viuran fins a 1,47 anys menys, segons les estadístiques d’aquest treball de la Universitat d’Oxford.

Així, s’evidencia, segons els investigadors, que la pandèmia ha provocat pèrdues d’esperança de vida no vistes des de la Segona Guerra Mundial a Europa Occidental. «En països com Espanya, Anglaterra i Gal·les, Itàlia i Bèlgica, entre d’altres, l’última vegada que es van observar descensos tan importants de l’esperança de vida en néixer en un sol any va ser durant la Segona Guerra Mundial», assegura el coautor de l’estudi, el mexicà José Manuel Aburto. L’expert afirma que la magnitud de les pèrdues d’esperança de vida va ser molt acusada en la majoria dels països estudiats: «22 països inclosos al nostre estudi van experimentar pèrdues superiors a mig any el 2020. Les dones de vuit països i els homes d’11 van experimentar pèrdues superiors a un any. Per contextualitzar, aquests països han trigat una mitjana de 5,6 anys a aconseguir un augment d’un any en l’esperança de vida recentment: un progrés que la covid ha esborrat en el transcurs del 2020».