El secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez Ruiz, va assegurar ahir que la seu central de la Policia Nacional a Catalunya, a la Via Laietana de Barcelona, és un «símbol» de servei públic que «contribueix a enfortir» la democràcia, malgrat que l’ajuntament i la majoria de partits volen convertir l’edifici en un memorial de la lluita antifranquista.

Pérez Ruiz i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, van presidir a l’Auditori de Barcelona els actes de celebració del Dia de la Policia Nacional, als quals van assistir comandaments dels diferents cossos policials, autoritats militars, judicials i representants de la societat civil.

En el seu discurs de clausura de l’acte, Pérez Ruiz va fer esment a la seu de la Prefectura de la Policia Nacional a Barcelona en afirmar que «ha estat i és un símbol de servei públic des del qual diverses generacions de policies han contribuït i continuen contribuint a enfortir la democràcia».

Després que la Comissió d’Interior del Congrés aprovés el 2017 una proposició no de llei per a la conversió de l’edifici en un memorial antifranquista, l’ajuntament ha reclamat en diverses ocasions que aquest edifici sigui un espai sobre la repressió franquista i un homenatge a les víctimes del règim. El Parlament va rebutjar la setmana passada una proposta de resolució presentada per Vox en la comissió d’Interior de la cambra per mantenir aquest edifici com la seu central de la Policia Nacional a Catalunya.

El secretari d’Estat de Seguretat, d’altra banda, va garantir que el ministeri de l’Interior realitzarà «tots els esforços que siguin necessaris» en matèria de recursos humans i materials de la Policia Nacional a Catalunya, i així «mantenir les fites» del cos i donar resposta a les demandes de la societat catalana. El número 2 d’Interior va lloar el treball de la Policia Nacional a Catalunya en àmbits com el crim organitzat, el tràfic de drogues, la lluita contra el terrorisme i el tràfic d’éssers humans.