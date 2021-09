La religiosa manresana Sor Lucía Caram es caracteritza per no mossegar-se la llengua, especialment a través de Twitter, i ella mateixa fa gala de tenir “vocació de mosca collonera”. En aquesta ocasió, el blanc de les seves crítiques ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui la monja li ha etzibat una forta clatellada per la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament de la capital catalana.

"L'alcaldessa de Barcelona hauria de reconèixer que el seu mandat està moralment acabat", ha piulat Caram. La manresana ha fet aflorar el seu enuig enmig de les imatges de macrobotellots i destrosses que s'han produït a la ciutat comtal durant les festes de la Mercè. Un descontentament amb Colau que també ve motivat per les polítiques en turisme, seguretat i neteja dutes a terme pels Comuns.

"No ha complert les seves promeses i Barcelona ha caigut en picat en tots els sentits: no hi ha ordre, la brutícia s'estén, han espantat al turisme i han menystingut a la majoria dels ciutadans", denuncia Caram.

La alcaldesa de Barcelona debería reconocer que su mandato está moralmente acabado. No ha cumplido sus promesas y Barcelona ha caído en picado en todos los sentidos: No hay orden, la suciedad se extiende, ha espantado al turismo y ha ninguneado a la mayoría de ciudadanos — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 27 de septiembre de 2021

La seva piulada suma desenes de comentaris, alguns a favor i altres encontra de la postura de la manresana. "Encara que no siguem afins en altres àmbits, aquí no puc fer res més que donar-li la raó; la degradació és progressiva i sostinguda; ha passat de ser una capital europea a una ciutat de segona divisió", ha escrit l'usuari @bruno_bott. "Tota la raó sor Lucia, es ben trist veure com estan deixant Barcelona", afegeix @Julis93418180. En canvi, @clarapencilbcn li replica fent referència a la pandèmia i les dificultats que ha portat a les administracions: "No estic d'acord amb aquesta descripció simplificada; ha passat una situació única que no havia passat en 100 anys i que ha fet aforar moltes desigualtats... I els joves aïllats a casa mesos i mesos... No sé si és possible preveure tot...".