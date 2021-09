El volcà de la Palma ha entrat en una fase d’alternança de pausa i de lleugera activitat eruptiva després d’haver expulsat en una setmana més quantitat de material que el Teneguía (l’última erupció volcànica a Canàries, eln 1971) en 24 dies: 46,3 milions de metres cúbics enfront dels 43,01 milions de llavors. Segons l’última dada, ahir, del comitè científic del Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), la lava està a uns 800 o 1.000 metres en línia recta de la costa, però no hi ha seguretat que acabi arribant al mar per l’alentiment de la colada.