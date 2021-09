El volcà de Tajogaite no s’ha apagat. La treva oberta en les primeres hores d’ahir al matí, amb l’erupció en repòs, es va trencar a la tarda i es van repetir els violents episodis del cap de setmana. Sobretot, al nucli poblacional de Todoque. Diumenge va caure el campanar de l’església de San Pío X, col·lapsat per la lava, però el cementiri i la incineradora –ubicats a uns 15 minuts amb cotxe d’aquest punt– segueixen de peu. Una de les colades, l’orientada al nord, es va parar en sec a poc més de cent metres d’aquestes construccions i el miracle encara és possible. «Si no es posa a avançar de nou el salvarem», desitjava amb totes les seves forces, just abans de la reactivació, l’Adelmo, l’enterramorts del cementiri de Los Ángeles (Los Llanos de Aridane).

«La colada no està frenada»

Ángel Morcuende, director tècnic del Pla de Prevenció de Riscos Volcànics (Pevolca), va confirmar la treva. «La colada que ahir [per diumenge passat] baixava amb rapidesa pel nord del con eruptiu s’ha dividit en dos dits», va precisar en una compareixença en què va estar acompanyat per María José Blanco, directora a les Canàries de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).

L’existència d’un pendent ha alentit una de les colades –si es mou en direcció sud quedarà fora de la trajectòria del cementiri i la incineradora del poble de Todoque–, però «no està frenada», va incidir Morcuende. Aquesta lentitud no es converteix en una garantia per aixecar el confinament en quatre nuclis (San Borondón, Marina Alta, Marina Baja i La Condesa) de Tazacorte, que és el municipi pel qual previsiblement acabarà arribant la lava al mar: l’allau de material magmàtic expulsat pel Tajogaite és a uns mil metres en línia recta de la costa.

Els primers símptomes de descans que va emetre el volcà es van detectar entorn de les 04.10 hores. I és que el d’ahir va ser l’esmorzar més tranquil des de l’inici d’aquesta crisi volcànica, el 19 de setembre. «Alguna cosa rara passa perquè els ocells no canten i els gossos tampoc lladren», va puntualitzar el Delfín tres quarts d’hora abans que una intensa fumarola s’elevés uns dos quilòmetres amunt, per sobre de la dorsal de Cumbre Vieja. Però aquest no va ser l’únic efecte xemeneia que es va registrar ahir. «S’han repetit al llarg del matí, tot i que no tots han pogut ser apreciats pels veïns a causa de la gran distància que existeix respecte al punt d’emissió dels gasos», va explicar Itahiza Domínguez, sismòleg de l’Institut Geogràfic Nacional, partint del comportament que va tenir el Tajogaite.

Abans del migdia els veïns van seguir confusos la quietud d’un monstre que va tornar a «despertar-se»

El temps mort que va obrir a la zona zero la crisi volcànica més gran que s’ha registrat a Espanya en les últimes cinc dècades va coincidir amb la localització d’un eixam sísmic de 15 moviments que es va deixar notar cap al vessant sud, a la zona de Fuencaliente –sense que s’hagi detectat desplaçament del magma amb rumb al volcà de Teneguía–, amb una profunditat que oscil·lava entre els 10 i 11 quilòmetres. Aquest moviment es va posicionar exactament en les mateixes coordenades on es va iniciar la crisi de l’11 de setembre –aquell dia es va verificar la presència d’uns 11 milions de metres cúbics de magma al perímetre en què es van concentrar els terratrèmols–, tot i que llavors la distància va ser d’entre sis i set quilòmetres, i la Xarxa Geodèsica Canària ja parlava d’unes deformacions al terreny.

Una altra de les dades que va donar el comitè científic del Pevolca mentre el Tajogaite semblava «dormir» la migdiada té a veure amb els més de 46,3 milions de metres cúbics de material volcànic que s’han expulsat des de l’inici de l’erupció: aquestes dades van augmentar quan van aparèixer les flamarades ataronjades del vespre.