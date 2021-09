El Departament de Salut està treballant en un pla de millora de l'anticoncepció per a noies menors de 29 anys i dones en situació de vulnerabilitat. Aquest inclou facilitar a dones que hagin tingut una interrupció voluntària de l'embaràs mètodes anticonceptius de llarga durada, com l'implant subdèrmic o el DIU de coure, per evitar nous embarassos. El 2019 prop d'un 24% de les dones en estat fèrtil té una segona interrupció de l'embaràs. El nou pla tindrà una dotació d'1 milió d'euros i es podria aplicar abans de finals d'any. D'altra banda, Salut ha explicat que l'avortament quirúrgic estarà garantir a partir del 4 d'octubre a Lleida a la clínica MiNova Aliança, dins del Sistema sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Fonts del Departament de Salut han explicat que la nova acció del pla d'anticoncepció va dirigida en principi a dones que han fet més d'una interrupció de l'embaràs. Tot i això, qualsevol dona que vagi a un centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) per demanar informació i vulgui interrompre el seu embaràs també rebrà informació sobre aquesta possibilitat.

Més de 21.000 interrupcions voluntàries de l'embaràs el 2019

Catalunya va registrar el 2019 21.926 interrupcions voluntàries de l'embaràs, 11.812 de dones d'entre 15 i 29 anys. El 70,35% d'aquestes joves van avortar per primera vegada però el 20,85% ja ho havien fet abans. La mitjana d'edat de les dones és de 29 anys i el 74,7% de les interrupcions es fan abans de la setmana nou de l'embaràs.Salut ha recordat que la prestació de la interrupció voluntària de l'embaràs es pot dur a terme a través dels 42 centres ASSIR, a centres hospitalaris o extrahospitalaris. El 2019, les IVE realitzades en els ASSIR i la unitat assistencial van ser del 35,6%, un 9,5% es van dur a terme als centres hospitalaris i un 54,9% en extrahospitalaris. El 73,4% de les IVE realitzades corresponen a dones que viuen a la demarcació de Barcelona, el 9,4% a la de Girona, el 7,8% a la de Tarragona i el 4,0%, a la de Lleida. El Departament ha reconegut que no totes les dones de Catalunya tenen la mateixa accessibilitat a aquesta prestació i per això treballa per "corregir aquesta desigualtat".

En aquest sentit, Salut ha treballat amb la clínica MiNova de Lleida durant els darrers mesos per aconseguir l'acreditació necessària i establir els protocols i els circuits interns per fer possible aquesta demanda, que ara mateix no era possible a la demarcació. Salut ha anunciat que properament està previst que també es pugin fer interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques a Terres de l'Ebre. Per últim, des d’Igualtat i Feminismes es treballarà en la sensibilització i informació de la població per tal d’erradicar els mites i falses creences que planegen sobre l’avortament alimentades pels moviments fonamentalistes antidrets. També s’impulsaran accions a tot el territori per "eliminar l’estigma social i la criminalització que han de suportar les dones que avorten".