La presidenta del Parlament, Laura Borràs, creu que un nou referèndum unilateral com l’1-O «no és factible» en el context actual perquè l’Estat «prendria mesures perquè no passés el que es va aconseguir» fa quatre anys. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs va dir que veu «impossible» que ara hi hagi un referèndum acordat tenint en compte l’Estat que hi ha al davant.

Borràs va recordar que l’acord de Govern, a petició de Junts, estableix que l’1 d’octubre només pot ser substituït per un referèndum acordat i vinculant. Un escenari que la presidenta del Parlament veu «impossible» en aquests moments. I també va descartar un altre 1-O unilateral. «El que reivindico és l’1 d’octubre, la seva vigència i la voluntat de complir el seu mandat. L’Estat sí que el valora, el valora molt. Només cal veure el nivell de repressió que continua generant», va dir. Borràs va defensar que en qualsevol conflicte quan hi ha una negociació s’aturen les hostilitats.