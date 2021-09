ERC ha presentat al Congrés dels Diputats una proposició de llei que planteja que sigui legal fumar marihuana als espais on es pot consumir tabac. La norma regula el cultiu, transport, consum, comercialització i ús terapèutic del cànnabis amb l’objectiu de «reduir el seu consum, no promoure’l» i «acabar amb les màfies i el mercat il·legal». Segons va explicar ahir la diputada dels republicans Marta Rosique en roda de premsa, l’objectiu de la iniciativa és «obrir el debat» sobre la qüestió i establir un marc legal a l’Estat que doni cobertura a la legislació sobre el tema que impulsi el Parlament. El text dels republicans s’ha treballat amb les associacions que van participar en l’elaboració de la llei catalana d’associacions cannàbiques de 2017, CATFAC i ConFac. La norma estableix que estaria prohibit consumir marihuana allà on no es pot fumar tabac, és a dir, espais com oficines, restaurants o discoteques.