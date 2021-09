El Consell de Ministres va aprovar ahir el pla quinquennal d’Aena, denominat Document de Regulació Aeroportuària per 2022-2026 (DORA II), sense incloure-hi cap partida per ampliar l’Aeroport de Barcelona-El Prat, un projecte que ha embarrancat en no reunir prou consens polític.

El DORA, que defineix l’evolució de les tarifes aeroportuàries i les inversions que es duran a terme durant els propers cinc anys, no inclou la partida proposada en un primer moment per fer de l’aeròdrom barceloní un ‘hub’ internacional. Aena plantejava una inversió total de 1.700 milions d’euros -no tots ells s’han inclòs en aquest DORA- que finalment no es va aprovar ahir en haver quedat en paper mullat un primer acord que govern espanyol i català havien aconseguit a principis d’agost.

L’estany de la Ricarda, a l’espai natural del Delta del Llobregat, ha estat el principal escull per a aquest frustrat projecte d’ampliació. Es tracta d’un àrea sota protecció de la Xarxa Natura 2000, vigilada per la Comissió Europea, que s’hauria vist afectada per l’ampliació de 500 metres de la tercera pista que proposava dur a terme Aena. El projecte hauria d’haver comptat amb un aval de la Comissió Europea.