L’escassetat de proveïment de carburant al Regne Unit es prolongarà encara diversos dies, però la situació «millora» i «s’està estabilitzant», segons paraules del primer ministre, Boris Johnson, en les primeres declaracions des que va començar la crisi. «Estem començant a veure una millora. Gent de la indústria està dient que el subministrament comença a normalitzar-se», va afirmar. Johnson va assenyalar que cal «simpatitzar amb la gent» i «entendre la frustració i fúria», dels qui estan fent llargues cues a les gasolineres, però va demanar als ciutadans «que segueixin amb la seva vida com sempre i omplin el dipòsit quan el necessitin, i les coses començaran a millorar». Des del Govern, s’ha insistit que la crisi és provocada pel pànic dels ciutadans i no per la falta de camioners. La forta demanda ha generat una pujada de preus. El de la gasolina es troba en el seu nivell més alt dels últims vuit anys.