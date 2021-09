Els alumnes confinats a Catalunya per ser positius o contactes estrets de covid-19 es van situar ahir en 6.203 i van baixar en més d’un miler respecte a divendres passat, quan n’eren 7.469.

El nombre de docents o personal d’administració i serveis confinats també descendeix a 269 des dels 324 de finals de la setmana passada, probablement perquè molts han acabat la quarantena de deu dies imprescindible per tornar a les aules. En canvi, el personal extern puja lleugerament de 12 a 14, l’única xifra negativa.

Aquestes dades van ser facilitades ahir pel Departament d’Educació a través de l’aplicació Traçacovid, creada el curs passat per informar sobre la incidència de la pandèmia en l’àmbit escolar, i que s’ha tornat a engegar amb l’inici de l’actual curs escolar 2021-2022. Segons l’aplicació, amb la informació que ofereixen els centres educatius, ahir hi havia 149 (189, divendres) centres escolars amb grups d’alumnes confinats, que suposa el 2,92% del total de Catalunya. En aquests centres hi havia 62 grups-classe d’alumnes confinats (0,09% de 72.000 grups creats a tot Catalunya) i són en gran part de les comarques catalanes, excepte en algunes zones del nord de Lleida i de l’interior de Tarragona, les menys poblades.

El major nombre de centres escolars amb grups confinats se situa a la Garrotxa, amb 9 dels 54 centres existents, que suposa el 17% del total, seguida d’Osona, amb 11 de 138 (8%) i del Gironès, amb 11 dels 154 centres (7%).

Cap guarderia, escola de primària o institut català ha hagut de tancar totalment a causa de l’afectació per covid-19, segons el Departament d’Educació.