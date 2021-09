El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha lamentat aquest dimecres que no s'apliqui el Codi Penal a qui fa crides a l'odi contra determinats col·lectius per motius racistes. En una intervenció al debat de política general del Parlament, Jové ha lamentat la "protecció" i l'"absoluta impunitat" que, al seu entendre, té Vox. Ha recordat l'article 510 del Codi Penal i ha dit que hauria de ser aplicat com pertoca contra la formació d'Ignacio Garriga. "Contra el feixisme, sempre", ha exclamat. Jové ha dedicat íntegrament una intervenció a Vox després que aquesta formació hagi tornat a demanar acabar amb la immigració il·legal a Catalunya i hagi denunciat diversitat de delictes comesos recentment.

Precisament després de la intervenció de Vox, la diputada de la CUP Basha Changue ha denunciat que s'estava faltant al respecte "a una part de la ciutadania". Ha demanat que s'apliqui el Reglament del Parlament i el codi de bona conducta dels diputats.

En acabar les intervencions dels grups, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha recordat el codi de conducta dels diputats. Ha insistit que els electes han de mantenir "en tot moment" una actitud i una conducta "respectuosa" amb els ciutadans i els diputats. "Una actitud exemplar d'acord amb el principi d'exemplaritat i la no discriminació", ha concretat.