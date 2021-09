Cs i Vox portaran al Tribunal Constitucional la proposta de la CUP-NCG en què volen que el Parlament es comprometi a dur a terme un referèndum aquesta legislatura i insta al Govern a iniciar els debats i treballs necessaris per fer-ho. Tots els grups constitucionalistes a la cambra havien presentat a la Mesa una petició de reconsideració en contra de la iniciativa, però han estat tombades per la majoria de l'òrgan. Així, la proposta es portarà a votació aquest dijous a la tarda, però és de difícil aprovació per les diferències estratègiques entre independentistes. Per la seva banda, el PSC-Units estudiarà si duu o no la proposta de resolució al TC i el PPC encara no sap si emprendrà alguna acció.

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat que el seu grup portaria la PR al TC, i també d'altres que parlen sobre autodeterminació, durant la intervenció final durant el debat de política general al Parlament. "I si tornen a desobeir, presentarem querelles", ha avisat dirigint-se als membres independentistes de la Mesa.