Salut ha començat a tancar alguns dels punts de vacunació massius de la covid-19 i altres espais, com centres cívics, per adaptar l’estratègia d’inoculació al context actual. La Farga de l’Hospitalet de Llobregat i la Facultat de Geografia i Història de Barcelona són alguns dels que tanquen aquesta setmana. Amb el 72% de la població amb la pauta completa, l’objectiu és arribar a les persones que encara no s’han vacunat i per això Salut deixarà 21 punts oberts amb la idea sobretot que els equips es desplacin en llocs on faci falta.

«La idea és que els centres d’atenció primària i els hospitals continuïn vacunant la població que atenen normalment. Els equips d’aquests punts completaran les estratègies de proximitat anant on hi hagi les persones que encara no s’han vacunat», destacava ahir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una atenció als mitjans de comunicació a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, en el seu últim dia com a punt de vacunació.

Cabezas va indicar que, com han fet en les darreres setmanes, els equips de vacunació es desplaçaran en espais comunitaris, com centres comercials o mercats. «Encara ens queda molta feina per fer i intentarem que el percentatge de persones vacunades pugi el màxim possible», afirmava una de les coordinadores del punt de vacunació de La Farga, la infermera Anna Bonilla.

En una enquesta a unes 15.000 persones d’entre 20 i 40 anys que encara no han rebut la primera dosi, menys de la meitat van respondre que no veuen necessari vacunar-se i el 27% va explicar que tenien por als efectes adversos de la vacuna. La secretària de Salut Pública ha insistit en la importància de la vacuna i ha indicat que de les 450 persones ingressades a l’hospital, unes 40 tenen entre 20 i 40 anys i que el 94% no tenia la vacuna. A les UCI, hi ha 146 persones ingressades, de les quals 9 són d’aquetes franges d’edat i 8 no estaven vacunades. «La vacuna és molt i molt bona per prevenir hospitalitzacions i UCI».