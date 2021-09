L’exsecretari general del Parlament Xavier Muro i l’exlletrat major Joan Ridao van donar ahir oxigen a la defensa de l’expresident de la cambra Roger Torrent en admetre davant la jutgessa que tenien dubtes de la inconstitucionalitat de les resolucions que va tramitar, atès que eren proclames polítiques vagues. Segons van informar fonts jurídiques, els lletrats van declarar ahir com a testimonis davant la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que investiga la querella de la Fiscalia contra l’ara conseller d’empresa Roger Torrent (ERC) per desobediència al Tribunal Constitucional quan va presidir el Parlament.

La querella, que es dirigeix també contra els exmembres de la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) i la santvicentina Adriana Delgado (ERC), acusa Torrent i els seus companys de tramitar una resolució a favor del dret a l’autodeterminació i de reprovació de la monarquia, que la cambra va aprovar al novembre de 2019, sabent la seva inconstitucionalitat.

La moció, aprovada el 12 de novembre del 2019, havia estat impulsada pels grups de JxCat, ERC i la CUP el 22 d’octubre -coincidint amb la sentència del procés- i el seu redactat era similar al d’altres resolucions de mesos enrere que havien estat suspeses pel Tribunal Constitucional. A la seva declaració davant la jutge, Muro i Ridao van reconèixer que van comunicar a la Mesa que la tramitació de la resolució en qüestió podia donar lloc a «problemes» amb el Tribunal Constitucional, però a causa de la seva falta de concreció no van advertir tallantment de la seva il·legalitat. En aquest sentit, van precisar que no es van oposar al fet que es donés tràmit a la resolució, perquè van considerar que es tractava d’una moció merament «declaratòria», com moltes altres que el Parlament havia aprovat des dels anys 80, i molt menys precisa que les que el Constitucional havia suspès mesos enrere.