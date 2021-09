L'acte institucional del Govern per commemorar l'1-O no serà a l'Escola Industrial de Barcelona com havia anunciat l'executiu català sinó que finalment s'ha desplaçat als Serveis Matrius de CatSalut dins del recinte de la Maternitat. El canvi ha provocat malestar al Govern, ja que la Diputació de Barcelona, de qui depèn l'Escola Industrial, ha denegat la petició per fer l'acte en aquest espai, que va ser el col·legi electoral més gran de Catalunya durant l'1-O. Fonts de la Diputació que presideix Núria Marín (PSC) asseguren que no hi ha "cap conflicte polític" i que s'ha rebutjat perquè el departament de riscos laborals ho ha desaconsellat tenint en compte també el context de pandèmia.

El passat dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, anunciava en roda de premsa que l'executiu en ple faria un acte per commemorar l'1-O a l'Escola Industrial. Pocs dies després s'ha canviat l'emplaçament i hi ha versions contradictòries sobre els motius. Des del Govern asseguren que la Diputació va donar diverses versions en un sol dia sobre el perquè denegaven la petició i assenyalen que, fins i tot, ja s'havia fet la visita al lloc on s'havia de fer l'acte.

En canvi, la Diputació de Barcelona diu que es va demanar fer l'esdeveniment en un edifici administratiu divendres 1 d'octubre, que és un dia laborable. I atribueixen la decisió al departament de riscos laborals. Així mateix, afegeixen que el Govern ho va fer públic quan el tema encara no estava tancat. Els Serveis Matrius de CatSalut, a la Travessera de les Corts, també van ser un centre de votació l'1-O de fa quatre anys. L'acte institucional començarà a les 9h, que és l'hora que es van obrir els col·legis electorals. Segons va explicar la portaveu, Patrícia Plaja, hi participarà el Govern al complert i s'hi llegirà una declaració commemorativa.

El líder d'ERC ha demanat explicacions a Junts per Catalunya pel canvi d'ubicació de l'acte de commemoració de l'1-O. En una entrevista 'El Matí de Catalunya Ràdio' Junqueras ha recordat que JxCat i PSC governen junts l'ens, i que l'actual presidenta de la Diputació, Núria Marín, ho és amb els vots de Junts, pel que els ha demanat que aclareixin el perquè del canvi de lloc.

"Segurament ens explicaran per què pacten amb el PSC, per què la fan presidenta amb aquest currículum –en referència a la investigació per suposades irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet- i per què accepten que la Diputació impedeixi al Govern celebrar un acte quan tot està reservat. Algú ens ho explicarà", ha insistit.